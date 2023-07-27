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«Ни культуры, ни мозгов». 3-кратная чемпионка ОИ — об отказе Харлан пожать руку россиянке

«Ни культуры, ни мозгов». 3-кратная чемпионка ОИ — об отказе Харлан пожать руку россиянке
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова в резкой форме раскритиковала отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане.

Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.

«Смирновой надо было сразу уходить с дорожки, а не ждать Харлан — чего перед ней унижаться? У них ни культуры, ни мозгов. Пора всех сдать в палату номер 6, чтобы там находились, а не на соревнования ездили. Что вот можно взять с бескультурных людей? Харлан понимает, что ей в Украине куска хлеба не дадут, если она руку россиянке пожмёт. Она же раньше была совсем другая, общалась, разговаривала со мной — а сейчас им всем дали установку. Это правила, рукопожатие входит в регламент поединка. Если не пожала руку — надо снимать с соревнований. Только так можно их воспитать», — приводит слова Гороховой «Матч ТВ».

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