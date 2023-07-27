МОК отреагировал на скандал после разрешения украинцам выступать на турнирах с россиянами

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение украинских спортивных властей разрешить своим атлетам участвовать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.
«Это решение позволит украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и позволит им отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мы рады, что им будет предоставлена эта возможность, и в то же время мы осознаём, какие сложные внутренние конфликты у них могут возникнуть.
Поэтому мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы продолжаем проявлять полную солидарность с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», — приводит заявление пресс-службы МОК АР.
Первая конфликтная ситуация произошла уже сегодня, 27 июля. В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинка Ольга Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
- 27 июля 2023
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