World Archery согласовала процедуру возвращения российских стрелков из лука на свои старты

Прошедший в Берлине конгресс Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

World Archery намерена организовать независимую проверку нейтральности спортсменов двух стран. Эта процедура потребует предоставления федерациями стрельбы из лука России и Беларуси персональных данных потенциальных спортсменов и официальных лиц. Оценка нейтральности не начнется до тех пор, пока World Archery не получит официального одобрения предлагаемого процесса от России и Беларуси.

Также было решено, что любое лицо, которое было связано после начала СВО с двумя спортивными клубами силовых структур, ЦСКА и «Динамо» не будет считаться нейтральным.

Поскольку процедура оценки нейтральности еще не согласована федерациями России и Беларуси, маловероятно, что спортсмены этих стран вернутся на соревнования в 2023 году. В этом сезоне в мировом календаре стрельбы из лука остаются только два крупных события, которые пройдут в ближайшие три недели.