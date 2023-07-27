World Archery согласовала процедуру возвращения российских стрелков из лука на свои старты

Прошедший в Берлине конгресс Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
World Archery намерена организовать независимую проверку нейтральности спортсменов двух стран. Эта процедура потребует предоставления федерациями стрельбы из лука России и Беларуси персональных данных потенциальных спортсменов и официальных лиц. Оценка нейтральности не начнется до тех пор, пока World Archery не получит официального одобрения предлагаемого процесса от России и Беларуси.
Также было решено, что любое лицо, которое было связано после начала СВО с двумя спортивными клубами силовых структур, ЦСКА и «Динамо» не будет считаться нейтральным.
Поскольку процедура оценки нейтральности еще не согласована федерациями России и Беларуси, маловероятно, что спортсмены этих стран вернутся на соревнования в 2023 году. В этом сезоне в мировом календаре стрельбы из лука остаются только два крупных события, которые пройдут в ближайшие три недели.
- 27 июля 2023
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