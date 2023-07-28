Бойфренд Харлан отреагировал на дисквалификацию украинки за отказ пожать руку россиянке

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле и бойфренд Ольги Харлан прокомментировал дисквалификацию украинки с чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Я рос мечтателем. Однако с годами понял, что мы не живём в сказочном мире. За свою карьеру я видел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы!

Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждёт, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог.

Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине, в самой оглушительной, которую я когда-либо слышал. Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы, и буду продолжать это делать. Я горжусь тобой!», — написал Самеле в своей социальной сети.