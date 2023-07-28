Бойфренд Харлан отреагировал на дисквалификацию украинки за отказ пожать руку россиянке

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле и бойфренд Ольги Харлан прокомментировал дисквалификацию украинки с чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.
«Я рос мечтателем. Однако с годами понял, что мы не живём в сказочном мире. За свою карьеру я видел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы!
Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждёт, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог.
Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине, в самой оглушительной, которую я когда-либо слышал. Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы, и буду продолжать это делать. Я горжусь тобой!», — написал Самеле в своей социальной сети.
- 28 июля 2023
-
03:42
-
02:59
-
00:16
-
00:06
- 27 июля 2023
-
23:45
-
23:00
-
22:56
-
22:31
-
22:05
-
21:54
-
21:23
-
21:00
-
20:47
-
20:45
-
20:32
-
20:27
-
20:17
-
19:58
-
19:16
-
18:51
-
18:42
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
16:59
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:25
-
15:51