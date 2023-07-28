«Зачем вы это сделали?» Украинка Харлан пошла разбираться со Смирновой после отстранения

Стали известны подробности конфликта между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане (Италия). Издание Baza опубликовало информацию о том, что происходило в подтрибунном помещении после дисквалификации украинской спортсменки за отказ пожать руку россиянке.

Когда Анна Смирнова, проиграв поединок, подошла к Ольге Харлан, чтобы пожать руки, украинка не подпустила соперницу к себе, выставив вперёд саблю. Как говорят очевидцы, Харлан сказала россиянке: «Я не буду жать тебе руку», — а затем покинула место поединка. Однако россиянка более часа ждала возвращения украинской саблистки, так как без рукопожатия встреча считается незавершённой.

Так как Ольга Харлан не пожала руку Анне Смирновой, её дисквалифицировали. По данным источника, для украинки это было неожиданностью: узнав о решении судьи, она «сидела и плакала» в подтрибунном помещении, а после этого у неё началась «настоящая истерика». Затем Харлан сама подошла к боксу Смирновой и спросила: «Зачем вы это сделали?» По словам очевидцев, между спортсменками и их командами не было открытого конфликта и оскорблений.

Ольга Харлан опубликовала в социальных сетях видео, в котором призналась, что после дисквалификации она «кричала от боли». Федерация фехтования Украины сообщила, что обжалует решение судьи о дисквалификации спортсменки.