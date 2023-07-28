На Украине намерены отправить в отставку министра спорта после дисквалификации Харлан

Народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко сообщила о внесении в Верховную Раду проекта постановления об отставке Вадима Гутцайта с должности министра молодёжи и спорта Украины.
Накануне минспорта Украины разрешил спортсменам выступать на стартах, на которые в нейтральном статусе допущены российские и белорусские атлеты. В тот же день украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.
«Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а в делах. Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта. Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься.
«Европейская Солидарность» регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта. Призываем все фракции присоединиться», – написала Геращенко в соцсетях.
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