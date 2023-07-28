Харлан объяснила, почему ответила выставленной саблей на протянутую руку Смирновой

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан объяснила, почему ответила выставленной саблей на протянутую руку соперницы – россиянки Анны Смирновой. За отказ от рукопожатия Харлан была дисквалифицирована с соревнований.
Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост.
«Думаю, вы всё видели. Единственное, чего не хотела делать – пожимать ей руку, знала, что у меня есть такая возможность.
Предложила ей отсалютовать клинком, но она не захотела, судья вместе с кем-то из руководства турнира сказали мне уйти», — приводит слова Харлан Pianeta Scherma.
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