Украинская саблистка Харлан: судья плакал, когда дал мне чёрную карточку

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, как узнала о дисквалификации с чемпионата мира, который проходит в Милане.

Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована за отказ пожать руку сопернице.

«Я уже разогрелась до следующего матча, была на контроле оружия в вызовной комнате, когда кто-то подошёл ко мне и сказал: «Нам нужно с тобой поговорить».

Был директор турнира и судья, мне сказали: «Тебе дадут чёрную карточку». Это не был выбор судьи, я так не думаю, потому что этого не было во время поединка. Судья был очень расстроен. С ним тоже очень жестоко поступили, со всеми очень жестоко поступили. Система, эта федерация, убивает всех, даже судей. Я знаю его, он итальянец, он не друг, но я уважаю его как судью. Он не дал мне чёрную карточку в поединке, сказал: «Всё хорошо», а я сказала себе: «Перехожу в следующий поединок». Судья плакал, когда дал мне чёрную карточку», — приводит слова Харлан Pianeta Scherma.