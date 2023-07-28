Ольга Харлан: я была устно уполномочена и. о. главы FIE по поводу рукопожатия

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан объяснила, почему не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который проходит в Милане. За это Харлан была дисквалифицирована.
Напомним, накануне, завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована за отказ пожать руку сопернице.
«Я была устно уполномочена Кациадакисом (исполняющий обязанности главы FIE. – Прим. «Чемпионата»), делегация накануне говорила с нами об этом.
Честно говоря, люблю этот вид спорта, но эти люди хотят разрушить вашу жизнь, вашу любовь к этому виду спорта и вашу карьеру многими способами. Не знаю, что будет дальше, но знаю, что больше не буду выступать на этом чемпионате и моей команде придётся выступать без меня, а теперь посмотрим, сколько продлится эта чёрная карточка», — приводит слова Харлан Pianeta Scherma.
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