Ольга Харлан отреагировала на решение МОК о предоставлении ей квоты на ОИ-2024

Украинская саблистка Ольга Харлан отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить ей квоту на Олимпиаду-2024.
Ранее Харлан из-за дисквалификации лишилась возможности набрать рейтинговые очки для квалификации в Париж-2024.
«Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встаёт целая многомиллионная страна в твою защиту и меняет всё в твоей жизни.
Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет всё украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдёт в историю. Это что-то невероятное.
Благодарю каждого из вас. Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло.
Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже-2024 вне зависимости от того, как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха. Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому», — написала Харлан в соцсетях.
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