Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В первый день командных соревнований по фехтованию Польша и Венгрия завоевали золото

В первый день командных соревнований по фехтованию Польша и Венгрия завоевали золото
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июля, состоялся первый день командных соревнований чемпионата мира по фехтованию – 2023 в Милане (Италия). Саблисты из Венгрии выиграли золотые медали, в финале одержав победу над Южной Кореей со счётом 45:42. Бронзовые медали завоевали американцы.

В командных соревнованиях шпажисток победу одержала сборная Польши (впервые в истории), в финале турнира в Милане спортсменки одержали победу над итальянками со счётом 32:28, бронза – у представительниц Южной Кореи.

Российские спортсмены не участвуют в командных соревнованиях согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира в Италии проходит с 22 июля и завершится уже 30 июля. Россияне выступают в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023