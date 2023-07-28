В первый день командных соревнований по фехтованию Польша и Венгрия завоевали золото

Сегодня, 28 июля, состоялся первый день командных соревнований чемпионата мира по фехтованию – 2023 в Милане (Италия). Саблисты из Венгрии выиграли золотые медали, в финале одержав победу над Южной Кореей со счётом 45:42. Бронзовые медали завоевали американцы.

В командных соревнованиях шпажисток победу одержала сборная Польши (впервые в истории), в финале турнира в Милане спортсменки одержали победу над итальянками со счётом 32:28, бронза – у представительниц Южной Кореи.

Российские спортсмены не участвуют в командных соревнованиях согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира в Италии проходит с 22 июля и завершится уже 30 июля. Россияне выступают в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.