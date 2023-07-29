FIE после скандала с Харлан решила отменить традиционные рукопожатия между спортсменами

Международная федерация фехтования (FIE) сообщила, что заменит рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии. Такое решение было принято в связи со скандальным инцидентом с олимпийской чемпионкой 2008 года, украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира – 2023 в Милане (Италия).
Напомним, в 1/32 финала текущего ЧМ Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка.
Позднее, после волны критики Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она сможет выступить на оставшихся стартах.
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