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Тимур Моргунов выиграл открытый чемпионат Беларуси в прыжках с шестом

Тимур Моргунов выиграл открытый чемпионат Беларуси в прыжках с шестом
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Российские легкоатлеты завоевали пять медалей в первый день открытого чемпионата Беларуси, который проходит в Минске. Победу в прыжках с шестом одержал Тимур Моргунов, ставший единственным, кто преодолел высоту 5,80 метра. Три попытки россиянина на высоте 5,90 оказались неудачными. Представитель Беларуси Матвей Волков и россиянин Александр Соловьёв остановились на высоте 5,70 метра.

У женщин Полина Кнороз и Татьяна Калинина заняли второе и третье места. В метании диска первенствовал россиянин Алексей Худяков.

Лёгкая атлетика. Открытый чемпионат Беларуси
Мужчины. Диск

1. Алексей Худяков (Россия) – 64,93.
2. Владислав Пучко (Беларусь) – 60,79.
3. Глеб Жук (Беларусь) – 59,92.

Женщины. Шест

1. Ирина Жук (Беларусь) – 4,60.
2. Полина Кнороз (Россия) – 4,60.
3. Татьяна Калинина (Россия) – 4,30

Мужчины. Шест

1. Тимур Моргунов (Россия) – 5,80.
2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,70.
3. Александр Соловьёв (Россия) – 5,70.

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