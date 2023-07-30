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Китай стал победителем медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта

Китай стал победителем медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта
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Сегодня, 30 июля, в Фукуоке (Япония) завершился 20-й чемпионат мира по водным видам спорта, где определилась тройка призёров в общем зачёте престижного турнира.

Команда Китая возглавила медальный зачёт чемпионата мира, на счету спортсменов 39 медалей, в том числе 19 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. На второй строчке расположилась сборная Австралии с 30 медалями, в числе которых 15 высшего достоинства, 9 – за второе место и 6 – за третью строчку. Третье место заняла команда США, которая завоевала больше всех наград – 44, из них 7 золотых, 22 серебряных и 15 бронзовых медалей.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрывались медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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