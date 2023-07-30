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Венгерские саблистки стали чемпионками мира по фехтованию

Венгерские саблистки стали чемпионками мира по фехтованию
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Сегодня, 30 июля, венгерские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях чемпионата мира, который проходит в Милане. Венгерский женский квартет в составе Лизы Пустаи, Катинки Баттаи-Шугар, Луки Суц, Анны Мартон в финале обыграл французских саблисток со счётом 45:38.

В составе сборной Франции выступали Манон Апети-Брюне, Сара Бальзер и Каролин Квероле, и на старте встречи француженки вышли вперёд, после пятого боя ведя в счёте 25:17. Но венгерские тренеры сделали замену, и Анна Мартон, которая вышла на шестой бой вместо Луки Суц, одержала победу в нём 11:5. Оставшиеся три встречи саблистки Венгрии также выиграли, и в итоге счёт стал 45:38.

Третье место заняла сборная Южной Кореи, в матче за бронзу уверенно обыгравшая команду Украины со счётом 45:32.

Напомним, российские спортсменки участвуют лишь в личном турнире в статусе нейтральных атлетов.

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