Вайцеховская не согласилась со словами Чепика о возможных результатах россиян на ЧМ

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская прокомментировала слова главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика о том, что российские пловцы взяли бы семь медалей на чемпионате мира.
«Позволю себе небольшую ремарку. Чемпионат мира — это соревнования, где на протяжении всего периода выступлений нужно плыть очень быстро. Иногда — с предварительных стартов, не говоря уже о полуфиналах. И это совсем другая работа, нежели выйти на финальный старт абсолютно свежим и вломить по максимуму.
Понятно, что всем нам хочется смотреть на ситуацию исключительно на позитиве, теша себя мыслями о том, что, выступай наши пловцы на чемпионате мира, они бы там дали жару. Но в реальности всё выглядит несколько иначе.
Если сравнить полуфинальные результаты, то есть те, по которым, собственно, и идёт отбор в финал, придётся констатировать, что в сильнейшие мировые восьмёрки сумели бы отобраться всего восемь российских пловцов в девяти финалах. Причём в их числе не оказалось бы ни Ильи Бородина в комплексе, ни Кирилла Пригоды в брассе, ни Евгения Рылова в плавании на спине», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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