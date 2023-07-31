В Москве состоялся Матч всех звёзд российского бейсбола

В субботу, 29 июля, в Москве прошёл второй в истории Матч всех звёзд отечественного бейсбола.
Соревнования кетчеров на точность броска выиграл играющий тренер «Олимпии» Никита Монахов. Победителем хоум-ран-дерби стал Джуниор Вальенте из «Русстара». Сам матч проходил в традиционном формате «Север против Юга». Север одержал победу со счётом 3:2. Самым полезным игроком второго Матча всех звёзд российского бейсбола был признан стартовый питчер Севера Андрей Лобанов.
Итоги матча прокомментировал ветеран российского бейсбола Георгий Абрамов.
«Сегодня я хотел бы выделить всю нашу команду. Потому что мы использовали абсолютно всех наших игроков, никто не остался в дагауте. Наши соперники кого-то берегли, поэтому и проиграли. В составе Юга я хотел бы выделить игру Джуниора Вальенте. А в целом, надеюсь, у нас хватит терпения продолжить развивать бейсбол и после Матча всех звёзд. Несмотря на то что бейсбол – не наша игра, мы его любим и будем развивать назло всем», — приводит слова Абрамова официальный сайт Российской федерации бейсбола.
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