Дмитрий Медведев — о не пожавшей руку Харлан: в Средние века за это просто рубили голову

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказался по теме послематчевых рукопожатий, которая стала популярной после поединка украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Харлан была дисквалифицирована за то, что не пожала руку сопернице, тем самым нарушив правила фехтования. Уже на следующий день украинку допустили до командных соревнований и изменили правила окончания поединка на чемпионате мира. После турнира Харлан обратилась с призывом к международным федерациям отменить рукопожатия между россиянами и украинцами.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае.

В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал Медведев в своём телеграм-канале.