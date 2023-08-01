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ФИДЕ планирует пригласить команду беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года

ФИДЕ планирует пригласить команду беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года
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В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) подтвердили планы по приглашению команды беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года. Об этом сообщает Inside the Games.

ФИДЕ планирует проконсультироваться с Международным олимпийским комитетом по поводу реализации этой идеи. Команда беженцев принимала участие в летних Олимпийских играх 2016 и 2021 годов, и МОК может поделиться с ФИДЕ опытом организации таких сборных. Также начаты консультации с Верховной комиссией ООН по делам беженцев с целью определения наилучшего способа формирования команд.

Кроме того, ФИДЕ анонсировала программу помощи украинским шахматистам в Польше. Программа включает в себя курсы для тренеров и арбитров. Часть игроков-беженцев могут принять участие в шахматной олимпиаде.

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