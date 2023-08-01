Накамура пожаловался на условия проживания на Кубке мира по шахматам

Американский гроссмейстер Хикару Накамура высказался об условиях проживания на Кубке мира в Баку (Азербайджан).

«Наконец-то я прибыл в Баку на Кубок мира. Но прямо сейчас нет воды ни в раковине, ни в душе. Отличное начало...» — написал Накамура в своём «твиттере».

Накамура занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (2787 пунктов). В 1/64 финала Кубка мира Хикару сыграет с Венкатараманом Картиком из Индии.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов получат путёвку в турнир претендентов 2024 года.

Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).