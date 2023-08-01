Правительство одобрило ужесточение правил проведения зрелищных мероприятий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, обязывающую организаторов зрелищных мероприятий обеспечивать их проведение по календарному плану, а также уведомлять власти регионов и муниципалитетов о месте и дате их проведения.
При этом правительство в своем отзыве высказало ряд замечаний к тексту законопроекта. Авторы не определили, что понимается под зрелищным мероприятием, при проведении которого необходимо обеспечение общественного порядка.
Кроме того, в отзыве говорится, что необходимо установить порядок разработки календарных планов мероприятий и внесения в них изменений, а также сроки утверждения исполнительным органом региона. Эти замечания следует учесть ко второму чтению проекта, указывает правительство.
Инициатива была внесена в Госдуму в феврале группой сенаторов и депутатов (среди которых главы думских комитетов по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв). Они поясняли, что поправки позволят органам МВД формировать «долгосрочную перспективу планирования задействования сотрудников для оказания содействия организаторам массовых мероприятий».
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