Правительство одобрило ужесточение правил проведения зрелищных мероприятий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, обязывающую организаторов зрелищных мероприятий обеспечивать их проведение по календарному плану, а также уведомлять власти регионов и муниципалитетов о месте и дате их проведения.

При этом правительство в своем отзыве высказало ряд замечаний к тексту законопроекта. Авторы не определили, что понимается под зрелищным мероприятием, при проведении которого необходимо обеспечение общественного порядка.

Кроме того, в отзыве говорится, что необходимо установить порядок разработки календарных планов мероприятий и внесения в них изменений, а также сроки утверждения исполнительным органом региона. Эти замечания следует учесть ко второму чтению проекта, указывает правительство.

Инициатива была внесена в Госдуму в феврале группой сенаторов и депутатов (среди которых главы думских комитетов по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв). Они поясняли, что поправки позволят органам МВД формировать «долгосрочную перспективу планирования задействования сотрудников для оказания содействия организаторам массовых мероприятий».