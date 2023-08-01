Глава ОКР: совместно с Африкой продолжим продвигать повестку против политизации спорта

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о планах по сотрудничеству с африканскими странами в области спорта.

«Вместе с коллегами приступили к формированию плана во исполнение декларации Второго саммита «Россия — Африка».

Продолжаем, как и прежде, поступательно укреплять сотрудничество в области спорта и гуманитарной сфере. В рамках заключённых меморандумов продолжим поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития. Совместно с партнёрскими НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта на площадках международных организаций, выступая за обеспечение недискриминационного доступа спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Напомню, что члены Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно выступали и выступают против отстранения наших спортсменов от международных соревнований.

Дальше – больше. В ходе общения с коллегами зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей, к которой смогут подключиться все желающие. И уже делаем первые шаги на пути к этой амбициозной цели», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.