Глава ОКР: совместно с Африкой продолжим продвигать повестку против политизации спорта

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о планах по сотрудничеству с африканскими странами в области спорта.
«Вместе с коллегами приступили к формированию плана во исполнение декларации Второго саммита «Россия — Африка».
Продолжаем, как и прежде, поступательно укреплять сотрудничество в области спорта и гуманитарной сфере. В рамках заключённых меморандумов продолжим поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития. Совместно с партнёрскими НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта на площадках международных организаций, выступая за обеспечение недискриминационного доступа спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Напомню, что члены Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно выступали и выступают против отстранения наших спортсменов от международных соревнований.
Дальше – больше. В ходе общения с коллегами зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей, к которой смогут подключиться все желающие. И уже делаем первые шаги на пути к этой амбициозной цели», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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