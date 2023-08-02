Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ян Непомнящий начал выступление на Кубке мира с победы за 31 ход

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий начал выступление на соревнованиях с победы.

В первой партии 1/64 финала Непомнящий уверенно обыграл азербайджанского шахматиста Вугара Асадли, потратив на победу всего за 31 ход. Завтра, 3 августа, соперники вновь сыграют друг с другом в классические шахматы. Непомнящему для выхода в следующий раунд соревнований будет достаточно ничейного результата.

Кроме Непомнящего, со второго раунда начинают Кубок мира Алексей Есипенко, Петр Свидлер, Даниил Дубов и Никита Витюгов. К ним присоединились Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров, преодолевшие первый раунд соревнований.

По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвку на турнир претендентов 2024 года.