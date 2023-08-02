Глава ФИДЕ Дворкович: мы рады, что в Баку вместе играют шахматисты из России и Украины

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказался об участии российских и украинских шахматистов на Кубке мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Украинские власти на протяжении долгого времени выступали против участия своих спортсменов на тех турнирах, где выступают российские и белорусские спортсмены в нейтральном статусе.

«Мы рады, что в Баку будут вместе играть шахматисты из России и Украины. Несмотря на все ограничения и препятствия, мы обеспечиваем участие всех. Одна из моих миссий – объединять шахматный мир, чтобы играли все вне зависимости от паспорта, религии и прочего. В целом это удаётся, несмотря на то, что мир раздроблен», — сказал Дворкович в интервью YouTubе-каналу «Влобушкинъ».