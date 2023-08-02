Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал Казахстан столицей шахмат

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение об уровне развития шахмат в Казахстане, где в апреле 2023 года прошёл матч за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем.
Победу на тай-брейке одержал гроссмейстер из Поднебесной. Напомним, что предыдущий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от защиты титула.
«У нас в апреле был матч в Казахстане на первенство мира между Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лиженем. Китайский товарищ выиграл. И мне кажется, Казахстан стал столицей шахмат. Там уже был чемпионат мира по быстрым шахматам, матч за первенство мира. А скоро будет ещё и чемпионат мира среди школ»,- сказал Дворкович в интервью YouTubе-каналу «Влобушкинъ».
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