«На вторую половину вышли расслабленно». Эстерхёйзен – о поражении «Енисея» в финале ЧР

Южноафриканский регбист Франсуа Эстерхёйзен, который четвёртый год выступает за «Енисей-СТМ», высказался о поражении красноярского клуба от пензенского «Локомотива» в финале чемпионата России.

«О финале чемпионата России может быть множество мнений, и множество причин могли стать причиной поражения. Я думаю, что мы очень прилично сыграли в первой половине встречи, а вот на вторую вышли чересчур расслаблено что ли. Ну и пара спорных штрафных не в нашу пользу, о которых можно ещё поговорить, в общем-то и стоили нам победы в этом финале», — сказал Эстерхёйзен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Уже 7 августа красноярский «Енисей-СТМ» стартует в новом розыгрыше национального первенства.