Чемпион России среди юниоров Евгений Хвалько умер из-за укуса клеща

В среду, 2 августа, чемпион России среди юниоров, игрок молодёжной команды «Кузбасса» из Кемерова Евгений Хвалько ушёл из жизни в возрасте 17 лет в результате укуса клеща.

«После нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Сын известного полузащитника и тренера кемеровского «Кузбасса» отлично провёл сезон-2022/2023, 17-летний спортсмен сыграл 30 матчей, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами «Кузбасса-2005» одержал победу в Первенстве России в Иркутске, был признан лучшим полузащитником первенства России среди юниоров.