«Надеюсь, у МОК осталось немного разума». Дмитрий Васильев — о требованиях украинской Рады

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о требовании Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

В комитете по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины сочли провокационными действия Смирновой после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, по правилам фехтования после поединка протянула руку украинке, но наткнулась на выставленную шпагу. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, но уже на следующий день разрешила украинке выступить в командном турнире.

«Украинские чиновники действуют по принципу «лучшая защита — нападение». Сейчас абсурд достиг такого масштаба, что нет возможности апеллировать к здравому смыслу. Нам остаётся только наблюдать за разрушением олимпийского движения. Мы и дальше будем свидетелями абсурдных заявлений. Может случиться что угодно. Надеюсь, что у членов МОК осталось хоть немного разума и они не прислушаются к этому идиотскому предложению», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».