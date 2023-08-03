Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Надеюсь, у МОК осталось немного разума». Дмитрий Васильев — о требованиях украинской Рады

«Надеюсь, у МОК осталось немного разума». Дмитрий Васильев — о требованиях украинской Рады
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о требовании Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

В комитете по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины сочли провокационными действия Смирновой после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, по правилам фехтования после поединка протянула руку украинке, но наткнулась на выставленную шпагу. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, но уже на следующий день разрешила украинке выступить в командном турнире.

«Украинские чиновники действуют по принципу «лучшая защита — нападение». Сейчас абсурд достиг такого масштаба, что нет возможности апеллировать к здравому смыслу. Нам остаётся только наблюдать за разрушением олимпийского движения. Мы и дальше будем свидетелями абсурдных заявлений. Может случиться что угодно. Надеюсь, что у членов МОК осталось хоть немного разума и они не прислушаются к этому идиотскому предложению», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
В Раде требуют пожизненно дисквалифицировать Смирнову, которой не пожала руку Харлан
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023