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Пётр Свидлер и Александра Горячкина с побед начали третий круг Кубка мира по шахматам

В субботу, 5 августа, в Баку (Азербайджан) начались партии третьего круга Кубка мира по шахматам – 1/32 финала у мужчин и 1/16 финала у женщин.

Борьбу за трофей продолжают девять российских шахматистов – пятеро мужчин и четыре женщины. Побед в первых партиях третьего круга удалось добиться Петру Свидлеру и Александре Горячкиной. Ответные партии с классическим контролем времени будут сыграны завтра.

Результаты первых партий третьего круга с участием россиян

Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ян Непомнящий 0,5:0,5

Ференц Беркеш (Венгрия) – Никита Витюгов 0,5:0,5

Даниил Дубов – Даниеле Вокатуро (Италия) 0:1

Франсиско Вальехо Понс (Испания) – Андрей Есипенко 0,5:0,5

Петр Свидлер – Йорден ван Форест (Нидерланды) 1:0

Александра Горячкина – Дешмух Дивья (Индия) 1:0

Ольга Баделько – Хампи Конеру (Индия) 0,5:0,5

Полина Шувалова – Ирина Круш (США) 0,5:0,5

Алина Бивол – Аулия Медина Варда (Индонезия) 0:1

Также отметим, что норвежец Магнус Карлсен обыграл соотечественника Арьяна Тари, а американец Леньер Домингес нанёс поражение представителю Азербайджана Гадиру Гусейнову.