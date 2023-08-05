Пётр Свидлер и Александра Горячкина с побед начали третий круг Кубка мира по шахматам

В субботу, 5 августа, в Баку (Азербайджан) начались партии третьего круга Кубка мира по шахматам – 1/32 финала у мужчин и 1/16 финала у женщин.
Борьбу за трофей продолжают девять российских шахматистов – пятеро мужчин и четыре женщины. Побед в первых партиях третьего круга удалось добиться Петру Свидлеру и Александре Горячкиной. Ответные партии с классическим контролем времени будут сыграны завтра.
Результаты первых партий третьего круга с участием россиян
Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ян Непомнящий 0,5:0,5
Ференц Беркеш (Венгрия) – Никита Витюгов 0,5:0,5
Даниил Дубов – Даниеле Вокатуро (Италия) 0:1
Франсиско Вальехо Понс (Испания) – Андрей Есипенко 0,5:0,5
Петр Свидлер – Йорден ван Форест (Нидерланды) 1:0
Александра Горячкина – Дешмух Дивья (Индия) 1:0
Ольга Баделько – Хампи Конеру (Индия) 0,5:0,5
Полина Шувалова – Ирина Круш (США) 0,5:0,5
Алина Бивол – Аулия Медина Варда (Индонезия) 0:1
Также отметим, что норвежец Магнус Карлсен обыграл соотечественника Арьяна Тари, а американец Леньер Домингес нанёс поражение представителю Азербайджана Гадиру Гусейнову.
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