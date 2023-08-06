Данил Лысенко завоевал золото в прыжках в высоту на чемпионате России — 2023

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года, который проходит в Челябинске.

Результат спортсмена составил 2,33 метра. Вторым в этих соревнованиях стал Илья Иванюк с результатом 2,23 метра. Третье место занял Матвей Тычинкин (2,23 м).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России, Челябинск

Мужчины. Прыжок в высоту

1. Данил Лысенко – 2,33 метра.

2. Илья Иванюк – 2,23.

3. Матвей Тычинкин – 2,23.

Напомним, в конце июля Лысенко одержал победу на открытом чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике, показав лучший результат сезона в Европе — 2,35 метра, а в июне российский спортсмен выполнил норматив для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).