Красноярский «Енисей-СТМ» с уверенной победы начал новый сезон PARI чемпионата России по регби. «Енисей-СТМ» одержал домашнюю победу над «Химиком» из Дзержинска со счётом 47:17.

Напомним, «Енисей-СТМ» занял итоговое второе место в PARI чемпионате России по регби в сезоне-2022/2023. В титульном матче регбисты «Енисея» со счётом 20:23 сенсационно проиграли пензенскому «Локомотиву». Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0. Таким образом, «Локомотив» прервал серию красноярского «Енисея-СТМ» из шести побед подряд в финалах PARI чемпионата России по регби.

Регбисты «Локомотива» начали новый сезон в статусе чемпионов с двух побед: над московской «Славой» и «Химиком».