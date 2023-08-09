Ян Непомнящий сыграл вничью с Нихалом Сарином в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира

Завершилась первая партия матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий встречается с представителем Индии Нихалом Сарином. Партия закончилась вничью.

В прошлой стадии турнира Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке. Обе партии в классические шахматы завершились вничью. 19-летний Сарин в 1/32 финала Кубка мира оказался сильнее румынского гроссмейстера Богдан-Даньела Дяка.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов получат путёвку в турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).