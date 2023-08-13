«Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России по регби, «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо»

Сегодня, 13 августа, прошли встречи четвертьфиналов Кубка России по регби, в которых определились три полуфиналиста турнира из четырёх. Поражение в 1/4 финала потерпел действующий чемпион — клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска, второй из фаворитов соревнований — «Локомотив-Пенза» — продолжает выступление в плей-офф Кубка России.
«Енисей-СТМ» в своей встрече четвертьфинала проиграл клубу «Динамо» (Москва). Их встреча завершилась со счётом 14:17.
«Локомотив-Пенза» вырвал победу в напряжённой борьбе с командой «ВВА Подмосковье». Их встреча в 1/4 финала завершилась со счётом 22:20.
Также в полуфинал Кубка России уверенно прошёл клуб «Стрела» (Казань): он разгромил московскую «Славу» — 68:18.
Последний матч четвертьфинала Кубка России по регби пройдёт в понедельник, 14 августа. В нём за выход в полуфинал поборются «Красный Яр» (Красноярск) и «Металлург» (Новокузнецк).
- 13 августа 2023
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
10:49
-
09:45
- 12 августа 2023
-
19:54
-
17:29
-
16:31
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:16
-
13:15
-
12:50
-
12:00
-
11:57
-
03:57
-
02:24
- 11 августа 2023
-
20:55
-
20:38
-
20:27
-
19:36
-
19:25
-
19:15
-
17:30
-
17:23
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:24