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«Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России по регби, «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо»

«Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России по регби, «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо»
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Сегодня, 13 августа, прошли встречи четвертьфиналов Кубка России по регби, в которых определились три полуфиналиста турнира из четырёх. Поражение в 1/4 финала потерпел действующий чемпион — клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска, второй из фаворитов соревнований — «Локомотив-Пенза» — продолжает выступление в плей-офф Кубка России.

«Енисей-СТМ» в своей встрече четвертьфинала проиграл клубу «Динамо» (Москва). Их встреча завершилась со счётом 14:17.

«Локомотив-Пенза» вырвал победу в напряжённой борьбе с командой «ВВА Подмосковье». Их встреча в 1/4 финала завершилась со счётом 22:20.

Также в полуфинал Кубка России уверенно прошёл клуб «Стрела» (Казань): он разгромил московскую «Славу» — 68:18.

Последний матч четвертьфинала Кубка России по регби пройдёт в понедельник, 14 августа. В нём за выход в полуфинал поборются «Красный Яр» (Красноярск) и «Металлург» (Новокузнецк).

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