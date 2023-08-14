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Украинский экипаж финишировал на затопленном судне на ЧМ по гребле на лодках

Украинский экипаж финишировал на затопленном судне на ЧМ по гребле на лодках
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На чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде украинский экипаж финишировал на затопленном судне, сообщает Федерация драгонбота Украины на своей странице в социальной сети.

В заплыве на дистанции 2 километра украинский драгонбот, длинное каноэ, с головой дракона и хвостом, затопило за 200 метров до финиша из-за волны от соперников. Но экипаж до конца продолжал грести, и спортсмены в итоги смогли добраться до шестого места из девяти команд-участников.

«Дракон» — это тяжёлая 20-местная лодка или каноэ, включающая в свой состав помимо спортсменов, барабанщика и направляющего в хвостовой части. Этот вид гребли зародился в Китае. По разным оценкам, в Поднебесной сейчас выступают на «Драконах» около 50 миллионов спортсменов.

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