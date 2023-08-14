На 84-м году жизни скончался олимпийский чемпион по гребле Дубровский

Олимпийский чемпион, советский гребец Борис Яковлевич Дубровский скончался на 84-м году жизни.
«Федерация гребного спорта России соболезнует об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации.
Дубровский вместе с Олегом Тюриным стал чемпионом Олимпиады-1964 в Токио в двойке парной. Также спортсмен занимал второе место в той же дисциплине на чемпионате мира в Люцерне в 1962 году, становился победителем (1964 год, Амстердам), серебряным (1965 год, Дуйсбург) и бронзовым (Копенгаген, 1963 год) призёром чемпионатов Европы.
Дубровский был признан заслуженным мастером спорта СССР (1964 год), награждён медалью «За трудовую доблесть». Кроме того, спортсмен также являлся кандидатом математических наук.
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