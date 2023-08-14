Определились полуфинальные пары Кубка России по регби

Сегодня, 14 августа, прошла четвертьфинальная встреча Кубка России по регби, в которой определился последний полуфиналист турнира из четырёх. «Красный Яр» из Красноярска уверенно обыграл «Металлург» из Новокузнецка и завоевал четвёртую путёвку в полуфинал.

Встреча между «Красным Яром» и «Металлургом» завершилась со счётом 38:14 в пользу красноярских регбистов.

Таким образом, в полуфинальных встречах сойдутся пары: «Красный Яр» (Красноярск) – «Локомотив-Пенза», «Динамо» (Москва) – Стрела» (Казань).

Напомним, поражение в 1/4 финала потерпел действующий чемпион — клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска, второй из фаворитов соревнований — «Локомотив-Пенза» — продолжает выступление в плей-офф Кубка России.