Российского тренера по плаванию отстранили на 4 года за назначение допинга спортсмену

Тренер Евгения Ермакова дисквалифицирована на четыре года по решению РУСАДА. Об этом сообщается на официальном сайте антидопингового агентства.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать тренера Ермакову Евгению (вид спорта — плавание) на четыре года за нарушение, предусмотренное п. 4.8 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в заявлении организации.

Срок дисквалификации будет отсчитываться от 1 июня 2023 года. Пункт 4.8 антидопинговых правил запрещает назначение или попытку назначения запрещённых субстанций и методов. Ранее по этому же пункту РУСАДА вынес наказание врачу Маргарите Рацюк (Яхнотовой). Срок дисквалифицикации также составил четыре года.