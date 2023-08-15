Президент Федерации гребного спорта России прокомментировал допуск атлетов на ЧМ в Сербии

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин прокомментировал допуск четырёх российских гребцов-одиночников на чемпионат мира, который пройдёт в Белграде (Сербия). Турнир является квалификационным для участия в Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году.
«Да, мы изначально подали заявки на всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Минимальная задача — попадание в финальную гонку. Сейчас сложно будет что-то прогнозировать — это наш первый старт после почти двухгодичного перерыва, и атмосфера на чемпионате мира может быть разной. Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее.
Мы в постоянном диалоге с оргкомитетом, с федерацией. Нас ждут. И гарантируют, что условия для нас будут максимально комфортными», — приводит слова Свирина ТАСС.
Чемпионат мира по гребному спорту пройдёт в Белграде с 3 по 10 сентября 2023 года.
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