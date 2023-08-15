Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Тимошинин скончался на 54-м году жизни
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На 54-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.
Тимошинин принимал участие в Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. В 1989 году в Бонне он занял третье место на первенстве континента, а вва золота чемпионатов Европы Владимир выиграл в Афинах в 1991 году и в Вене в 1995 году; В 1999 году на чемпионате Европы в Стамбуле Тимошинин вместе с Игорем Лукашиным стал вторым в синхронных прыжках. Спортсмен также становился призёром чемпионата мира: он занял третье место на соревнованиях в Риме 1994 году.
В 2000 году Тимошинин завершил карьеру, далее работал тренером, комментатором, занимался судейством.
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