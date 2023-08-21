Тренер клуба «Локомотив-Пенза» Янюшкин: главное — где мы окажемся по итогам сезона

Главный тренер регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин прокомментировал поражение команды в 3-м туре чемпионата России по регби. В воскресенье, 20 августа, клуб уступил «Красному Яру» со счётом 10:14.
«Красный Яр» — хороший соперник, который к тому же провёл дополнительную селекцию в межсезонье, а у нашей команды есть травмированные игроки, которые не поехали на этот выезд, и мы понимали, что матч будет тяжёлым, тем более что в Красноярске всегда трудно играть. Да, ждали от хозяев большего, сами могли положить больше попыток, в том числе на последней минуте, но сегодня они победители, а мы проигравшие. Будем разбираться в причинах и, разумеется, ждём красноярскую команду на полуфинал Кубка России по регби 3 сентября в Пензе.
Ничто не вечно, и когда-то это должно было произойти. Неважно, сколько матчей ты не проигрывал, главное – где ты окажешься по итогам сезона», — приводит слова Янюшкина официальный сайт клуба «Локомотив-Пенза».
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