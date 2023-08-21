Никита Шлейхер — первый победитель Международного фестиваля университетского спорта

Российский спортсмен, трёхкратный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер одержал победу в прыжках в воду с метрового трамплина на Международном фестивале университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге.
Результат победителя – 392,50 балла. Второе место завоевал россиянин Александр Черепахин, набрав сумму 390,05 балла. Обладателем бронзовой награды стал кубинский спортсмен Кастанеда Эскалона, результат которого – 380,70.
Международный фестиваль университетского спорта стартовал вчера, 20 августа, и продлится до 31 августа. В соревнованиях принимают участие университетские команды из государств – участников БРИКС, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – участников Содружества Независимых Государств.
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