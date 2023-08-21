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Президент ФИДЕ оценил победу Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам

Президент ФИДЕ оценил победу Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Ранее в финале Кубка мира Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей.

«Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одним из фаворитов этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу. По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счёт опыта Горячкина взяла верх.

В конце именно терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором. Объективно уже после дебюта позиция Горячкиной была лучше, и такие позиции защищать сложно, Нургюл устала просто. Хотя весь турнир и финал она провела здорово», — приводит слова Дворковича ТАСС.

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