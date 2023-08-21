В ФШР отреагировали на победу Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Ранее в финале Кубка мира Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей.

«Саша, особенно сегодня, проявила свои лучшие борцовские качества. Первая партия сегодня была не просто подозрительной, но по большому счёту была проиграна. К счастью, соперница этим не воспользовалась, но это её проблемы. Во второй партии сегодняшнего тай-брейка Саша владела небольшим преимуществом. Хуже она точно нигде не стояла, но маленький плюсик имела в своей позиции, в результате заставила соперницу ошибиться. Игра в шахматы — не только передвижение фигуры на доске, но есть и много нюансов, например, время. Когда соперница стала иметь серьёзный недостаток во времени, это и сказалось.

Саша молодец! Всегда играет до конца, бьётся. Мне её игра в большей степени напоминает мужские шахматы — более прагматичные, фундаментальные. Победа абсолютно закономерна. Она в четырёх из шести матчей выиграла в основное время. На тай-брейке сыграла только дважды, где проиграла только одну партию. Саша давно заслуживала этого успеха. Два года назад на розыгрыше первого Кубка мира Саша тоже играла в финале против нашей соотечественницы Александры Костенюк, но проиграла. Сейчас молодец! Проявила волю и характер, выиграла невероятно сложный финал. Ходила по краю и в классической партии. Но победителей не судят, она молодец», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.