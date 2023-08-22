Расписание ЧМ-2023 по лёгкой атлетике изменили из-за экстремальной погоды

Расписание чемпионата мира по лёгкой атлетике 2023 года изменено из-за жары. Об этом сообщает 24.hu.
В среду, 23 августа, ожидается температура воздуха выше 30 градусов по Цельсию. Организаторы, как и обычно в таких случаях, объявили «чёрный» уровень погоды. Предварительные забеги на 5000 метров среди женщин, будут исключены из утренней программы и пройдут вечером.
Предварительные забеги на 200 метров у женщин и мужчин начнутся раньше, чем планировалось: в 12:20 мск и в 13:15 мск соответственно.
После трёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США. На её счету девять медалей, пять из которых золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, а замыкает тройку лидеров Эфиопия, в активе которой одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.
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