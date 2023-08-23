Гребцы из России не примут участия в Первенстве Европы до 23 лет из-за отказа в выдаче виз

Юниорская сборная команда России не примет участия в Первенстве Европы до 23 лет, которое пройдёт с 25 по 27 августа в Крефельде (Германия) из-за отказа в выдаче виз принимающей стороной. При этом заявки на участие в соревнованиях оргкомитет принял, спортсмены числятся в списке участников турнира. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Зюзин.

«Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на Первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на Открытое Первенство Беларуси среди молодёжи до 23 лет», – приводит слова Александра Зюзина пресс-служба Федерации гребного спорта России.

В соревнованиях должны были участвовать Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко, Иван Кладов.