Харлан заявила, что ещё не получила чёрную карту за отказ пожать руку россиянке Смирновой

Украинская фехтовальщика Ольга Харлан рассказала, что ещё не получила чёрную карту за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ.
«Ждём обновленный устав Международной федерации фехтования. Насколько я узнала, мне чёрную карту еще не дали. Я еще на рассмотрении. И вот 23 августа будет заседание, будут решать – давать её мне или нет.
Как у меня получилось принять участие в ЧМ? Когда идёт разбирательство, могу участвовать. Всё очень тяжело и запутано. Если они 23 августа дают мне эту чёрную карточку – у меня есть 60 дней. Они закончатся 23 октября. В начале ноября у меня состязание. Если они будут ещё тянуть с чёрной карточкой – эти 60 дней останутся. Если будут оттягивать, могу не попасть на первые соревнования», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.
Напомним, FIE изначально дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан с чемпионата мира из-за отказа пожать руку Смирновой после завершения их поединка на турнире, но затем разрешила ей выступить в других дисциплинах. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставит украинской саблистке лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году, если Харлан не отберётся на ОИ самостоятельно.
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