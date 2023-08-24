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Харлан заявила, что ещё не получила чёрную карту за отказ пожать руку россиянке Смирновой

Харлан заявила, что ещё не получила чёрную карту за отказ пожать руку россиянке Смирновой
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Украинская фехтовальщика Ольга Харлан рассказала, что ещё не получила чёрную карту за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ.

«Ждём обновленный устав Международной федерации фехтования. Насколько я узнала, мне чёрную карту еще не дали. Я еще на рассмотрении. И вот 23 августа будет заседание, будут решать – давать её мне или нет.
Как у меня получилось принять участие в ЧМ? Когда идёт разбирательство, могу участвовать. Всё очень тяжело и запутано. Если они 23 августа дают мне эту чёрную карточку – у меня есть 60 дней. Они закончатся 23 октября. В начале ноября у меня состязание. Если они будут ещё тянуть с чёрной карточкой – эти 60 дней останутся. Если будут оттягивать, могу не попасть на первые соревнования», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.

Напомним, FIE изначально дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан с чемпионата мира из-за отказа пожать руку Смирновой после завершения их поединка на турнире, но затем разрешила ей выступить в других дисциплинах. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставит украинской саблистке лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году, если Харлан не отберётся на ОИ самостоятельно.

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