Перес: поцелуй Рубиалеса стал вирусным, но завтра на обложках будем мы с Мартином

Легкоатлетка Мария Перес высказалась о двойном успехе испанских спортсменов на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023. Перес и её соотечественник Альваро Мартин завоевали по две золотые медали в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 и 35 км на мировом первенстве, проходящем в Будапеште (Венгрия).

«В прошлые выходные мы с Альваро стали чемпионами мира, но испанки выиграли мундиаль, так что футбол победил. И хотя поцелуй Рубиалеса стал вирусным, завтра на обложках будем мы с Альваро. Почему? Потому что нам пришлось сделать то же самое, чтобы люди подарили нам хоть немного любви», — приводит слова Перес Antena 3.

Напомним, президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.