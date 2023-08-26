Глава ФИДЕ рассказал о пищевом отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, что 16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен перенёс пищевое отравление по ходу финального матча Кубка мира по шахматам — 2023.

«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу. Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми. В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошёл уверенно и заслуженно победил», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Напомним, Карлсен в финальном матче Кубка мира обыграл индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке. Две партии в классические шахматы завершились вничью. Этот трофей стал первым для норвежского гроссмейстера.