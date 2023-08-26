Прыгунья в воду из Аргентины травмировала голову на Фестивале спорта в Екатеринбурге

Спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса оценила организацию Фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, в соревнованиях которого не смогла принять участия из-за травмы.
Во время тренировки во Дворце водных видов спорта прыгунья в воду, представляющая Национальный университет Мар-дель-Плата, ударилась головой и была оперативно доставлена в Областную клиническую больницу №1 для дальнейшего обследования и лечения. В течение нескольких дней Аука находилась под наблюдением врачей. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.
«Было, конечно, неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился фестиваль. Здесь прекрасная атмосфера, особенно в спортивной деревне. С самого первого дня. Мои впечатления — только хорошие. Жаль, что всё так сложилось, но в спорте такое бывает. Я первый раз в России. Это невероятно красивая страна. Мы съездили в центр Екатеринбурга, погуляли. Я бы очень хотела вернуться сюда ещё раз», — приводит слова Ауки Лиуе Соса пресс-служба фестиваля.
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