Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

США стали победителями в эстафете 4х400 метров на ЧМ-2023 в Будапеште

США стали победителями в эстафете 4х400 метров на ЧМ-2023 в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в эстафете 4х400 метров среди мужчин. Победу одержала команда США. Легкоатлеты преодолели дистанцию за 2:57.31 минуты.

Второе время показала команда Франции, её результат – 2:58.45, бронзовые награды чемпионата завоевали легкоатлеты из Великобритании, которые пробежали за 2:58.71 минуты.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. Эстафета 4х400 м.

1. США – 2:57.31.
2. Италия – 2:58.45.
3. Ямайка – 2:58.71.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 22:37 МСК
Окончено
1
США
2:57.31
2
Франция
2:58.45
3
Великобритания
2:58.71

В эстафете 4 по 100 метров команда США с Ноа Лайлзом в составе одержала победу, преодолев дистанцию за 37,38 секунд.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.

Материалы по теме
США выиграли золото в мужской эстафете 4 по 100 метров на ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android