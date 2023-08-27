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США стали победителями в эстафете 4х400 метров на ЧМ-2023 в Будапеште

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в эстафете 4х400 метров среди мужчин. Победу одержала команда США. Легкоатлеты преодолели дистанцию за 2.57,31.

Второе время показала команда Франции, её результат – 2.58,45. Бронзовые награды чемпионата завоевали легкоатлеты из Великобритании, которые пробежали за 2.58,71.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. Эстафета 4х400 м.

1. США – 2.57,31.

2. Италия – 2.58,45.

3. Ямайка – 2.58,71.

В эстафете 4х100 метров команда США с Ноа Лайлзом в составе одержала победу, преодолев дистанцию за 37,38 секунды.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.