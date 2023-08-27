США стали победителями в эстафете 4х400 метров на ЧМ-2023 в Будапеште
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в эстафете 4х400 метров среди мужчин. Победу одержала команда США. Легкоатлеты преодолели дистанцию за 2:57.31 минуты.
Второе время показала команда Франции, её результат – 2:58.45, бронзовые награды чемпионата завоевали легкоатлеты из Великобритании, которые пробежали за 2:58.71 минуты.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. Эстафета 4х400 м.
1. США – 2:57.31.
2. Италия – 2:58.45.
3. Ямайка – 2:58.71.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 22:37 МСК
Окончено
1
США
2:57.31
2
Франция
2:58.45
3
Великобритания
2:58.71
В эстафете 4 по 100 метров команда США с Ноа Лайлзом в составе одержала победу, преодолев дистанцию за 37,38 секунд.
Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.
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